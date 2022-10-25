В Dark Souls: Prepare to Die Edition навсегда отключили онлайн
Поделиться
Спустя полгода From Software объявила о возвращении онлайн-сервисов в ПК-версию Dark Souls 2: Scholar of the First Sin. Авторы наконец исправили эксплойт, который позволяет хакерам использовать удалённое выполнение кода (RCE) и красть данные во время подключения к миру другого игрока. Ранее серверы включили и в третьей части «Тёмных душ».
Что касается Dark Souls: Prepare to Die Edition, то здесь разработчики огорчили фанатов. Они заявили о полном отключении онлайна и поблагодарили игроков за 10 лет игры в ПК-версию хардкорного экшена.
Мы больше не будем поддерживать онлайн-сервисы для ПК-версии Dark Souls: Prepare to Die Edition, выпущенной в 2012 году, из-за устаревшего кода. Мы приносим извинения за долгое ожидание и надеемся на ваше понимание.
Прямо сейчас авторы работают над включением онлайна в Dark Souls: Remastered. Когда именно в переиздании вновь заработают серверы, неизвестно.
Комментарии
- 25 октября 2022
-
16:28
-
16:16
-
16:15
-
15:56
-
15:38
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
14:07
-
13:48
-
13:47
-
13:15
-
13:11
-
12:42
-
12:31
-
11:42
-
11:31
-
10:41
-
10:07
-
09:34
- 24 октября 2022
-
19:52
-
19:20
-
19:08
-
18:44
-
18:42
-
18:14
-
17:51
-
17:31
-
17:29
-
17:07
-
16:39
-
16:17
-
15:52
-
15:45
-
15:22
Партнерский контент