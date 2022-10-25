Великолепная игра не для той платформы. Первые обзоры Bayonetta 3

За три дня до выхода Bayonetta 3 появились первые обзоры слэшера. Кто бы сомневался, что его практически безоговорочно будут хвалить. На агрегаторах сейчас 88–89 баллов. Сейчас это самая низкооценённая игра в серии.

Bayonetta (Xbox 360) — 90 баллов

Bayonetta 2 (Wii U) — 91 балл

Bayonetta 3 (Switch) — 89 баллов.

Экшен хвалят за всё. Это всё ещё безумно весёлое «мочилово» — и лучше в индустрии попросту нет. В обзорах отмечают, что не получали столько старомодного «веселья» уже очень и очень давно. При этом геймплейно здесь есть и определённые нововведения вроде механики призыва демонов в духе Astral Chain.

При этом, если закрыть глаза на оценки, многие называют именно третью часть лучшей в серии. Она самая масштабная, разнообразная, креативная и оригинальная.

Но в целом это та же игра. Просто с номером три. Большего и не надо.

Ключевая проблема одна — Nintendo Switch. Консоль с трудом справляется с амбициями PlatinumGames. Это видно как по качеству картинки (текстуры низкого разрешения, бедная детализация), так по производительности — игре не удаётся удерживать стабильные 60 кадров в секунду.

Слэшер выходит 28 октября эксклюзивно для Switch.