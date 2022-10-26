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Невероятно успешный старт: пиковый онлайн Victoria 3 в Steam превысил 70 000 игроков

Невероятно успешный старт: пиковый онлайн Victoria 3 в Steam превысил 70 000 игроков
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Вечером 25 октября состоялся релиз Victoria 3 — долгожданной экономической стратегии от Paradox Interactive. Спустя несколько часов пиковый онлайн игры в Steam составил 70 100 игроков — это один из лучших результатов в истории шведского издательства.

Новинке удалось обойти результат Stellaris и Cities: Skylines, однако обогнать Hearts of Iron 4 всё же не удалось. Первые места всё ещё занимают Crusader Kings 2 (бесплатная) и недавняя Crusader Kings 3.

При этом Victoria 3 наверняка принесла разработчикам больше прибыли, ведь те же «Крестоносцы» продавались во многих странах по дешёвым региональным ценам. Новинка при этом стоит намного дороже практически везде: в России, например, «Виктория 3» обойдётся в 2499 рублей — рекордная цена для шведского издательства.

Обзор Victoria 3. Выдающаяся стратегия для всех фанатов жанра Обзор Victoria 3. Выдающаяся стратегия для всех фанатов жанра
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