В России возобновили продажи «Человека-паука» для ПК
Поделиться
В онлайн-магазин «Бука» вернулся «Человек-паук» для ПК — игрокам предлагают ключ активации в Steam за 3999 рублей. Код можно оплатить картой практически любого банка России и СНГ.
Представители «Буки» заявили, что завтра, вечером 27 октября, «Человек-паук» получит в магазине скидку 20%.
«Человек-паук» изначально вышел в 2018 году на PS4, в 2020-м игра стала доступна на PS5 в виде ремастера, в 2022-м он добрался и до ПК, где стал хитом и обрёл новую аудиторию.
Недавно Sony сообщила, что супергеройский боевик «Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК 18 ноября 2022 года. Игру критики и зрители в целом приняли тепло. В ней главным героем выступает не Питер Паркер, а Майлз Моралес — менее опытный, но такой же добрый и благородный супергерой. Персонаж дебютировал в комиксах в 2011 году.
Новость по теме«Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК в ноябре
Комментарии
- 26 октября 2022
-
16:52
-
16:26
-
16:03
-
15:54
-
15:34
-
15:24
-
15:08
-
14:41
-
14:31
-
14:10
-
14:02
-
13:42
-
13:17
-
13:08
-
12:41
-
12:38
-
12:32
-
12:17
-
12:15
-
12:08
-
12:07
-
11:09
-
10:25
-
09:52
-
09:24
-
00:20
- 25 октября 2022
-
21:31
-
21:03
-
20:47
-
20:33
-
20:25
-
20:05
-
19:54
-
19:05
-
18:48
Партнерский контент