В России возобновили продажи «Человека-паука» для ПК

В онлайн-магазин «Бука» вернулся «Человек-паук» для ПК — игрокам предлагают ключ активации в Steam за 3999 рублей. Код можно оплатить картой практически любого банка России и СНГ.

Представители «Буки» заявили, что завтра, вечером 27 октября, «Человек-паук» получит в магазине скидку 20%.

«Человек-паук» изначально вышел в 2018 году на PS4, в 2020-м игра стала доступна на PS5 в виде ремастера, в 2022-м он добрался и до ПК, где стал хитом и обрёл новую аудиторию.

Недавно Sony сообщила, что супергеройский боевик «Человек-паук: Майлз Моралес» выйдет на ПК 18 ноября 2022 года. Игру критики и зрители в целом приняли тепло. В ней главным героем выступает не Питер Паркер, а Майлз Моралес — менее опытный, но такой же добрый и благородный супергерой. Персонаж дебютировал в комиксах в 2011 году.