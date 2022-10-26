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Авторы The Callisto Protocol уже думают о продолжении

Авторы The Callisto Protocol уже думают о продолжении
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Основатель Striking Distance Studios и глава разработки The Callisto Protocol Глен Скофилд заявил, что он уже думает над возможным продолжением космического хоррора.

Скофилд утверждает, что The Callisto Protocol — полностью завершённое произведение, но у него и его коллег накопилось столько идей, что их хватит на полноценный сиквел.

Это законченная игра, но есть много отличных идей, которые мы хотим реализовать в будущем. Я всегда хочу продолжать создавать что-то большое. Даже после того, как я заканчиваю разработку, я уже думаю, что делать дальше.

The Callisto Protocol выйдет точно в срок — релиз намечен на 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. Переносов премьеры точно не будет — Скофилд с командой недавно объявил о завершении разработки проекта. Он уже ушёл в печать, а «правки», если они будут необходимы, добавят в игру через патч.

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Разработка The Callisto Protocol полностью завершена
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