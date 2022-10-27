Для нового фильма про Супермена с Генри Кавиллом ищут хорошую историю

Новость о возвращении Генри Кавилла к роли Супермена взбудоражила фанатов вселенной DC, но, кажется, сам актёр рад этому ещё больше. В подкасте Happy Sad Confused Кавилл рассказал о своих впечатлениях от возвращения к роли.
По словам актёра, он никогда не терял надежду снова сыграть Супермена, и она оказалась не напрасной. К тому же сам Кавилл очень рад возможности снова надеть этот культовый костюм.
Этот персонаж много значит для меня. Я поехал в студию Warner Bros. в Великобританию и снова надел этот костюм. Для меня было невероятно важно стоять там и наслаждаться моментом. Это один из лучших моментов в моей карьере. Приятно иметь возможность надеть его снова.
Источники The Hollywood Reporter отметили, что Warner Bros. принимает предложения от сценаристов для продолжения «Супермена». Кавилл отказался от каких-либо комментариев, однако сказал, что со временем поделится новостями.
Также актёр подчеркнул, что постарается показать более радостного Супермена, который понравится зрителям. Других подробностей нам придётся ждать.
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