Илон Маск стал главой «Твиттера»

Сделка по покупке «Твиттера» закрыта — Илон Маск официально стал владельцем социальной сети. Об этом рассказали сразу несколько авторитетных изданий.

Первое решение нового руководителя — увольнение предыдущего генерального директора Парага Агравала. Вдобавок компанию покинули финансовый директор Нед Сигал и генеральный консультанта Виджая Гадде — последняя активно публично критиковала Маска.

Сделка стартовала в начале 2022 года, однако после начала процесса Илон Макс заявил, что его обманули и он решил отказаться от сделки. Но было поздно и решение обжаловать пришлось в суде. К осени миллионер решил всё же довести процесс до конца и сегодня, 28 октября, вступил в должность. Предполагается, что теперь три четверти штата соцсети сократят.