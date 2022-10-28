Квентин Тарантино отрицает кражу идеи для «Джанго освобождённого» у Канье Уэста

Несколько дней назад известный музыкант Канье Уэст заявил, что Квентин Тарантино и Джейми Фокс украли у него идею для фильма «Джанго освобождённый». Тарантино на шоу Джимми Киммела отверг это.

По словам режиссёра, он не крал идею для ленты у Уэста, поскольку идею для проекта вынашивал ещё задолго до встречи с музыкантом.

Информация о том, что Канье Уэсту пришла в голову идея «Джанго освобождённого», не соответствует действительности. А потом он рассказал мне об этом, и я подумал: «Вау, это действительно отличная идея, позволь мне взять и сделать из неё фильм». Это не так.

Режиссёр отметил, что у Уэста действительно была идея по поводу клипа Gold Digger, в котором музыкант выступил бы в роли раба. Но концепцию самого фильма Тарантино взял не у музыканта.