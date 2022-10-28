Организаторы чемпионата мира по CS:GO дисквалифицируют команду, если её игроки заболеют

Компания ESL обновила правила чемпионата IEM Rio Major 2022, главного турнира по киберспортивному шутеру Counter-Strike: Global Offensive.
Если два и более игрока одной команды заболеют во время мэйджора, коллектив отстранят от дальнейшего участия в чемпионате мира. Организаторы считают, что часть киберспортсменов будут выступать на сцене, а часть — из отеля, они окажутся в неравных условиях.
Мы понимаем, что это решение фактически означает дисквалификацию в случае массового заболевания внутри команды. Но в интересах честности соревнований игроки должны выступать только на сцене.
Обычно игрокам, которые заболели COVID-19, разрешали принимать участие в матчах из изолированных помещений. Например, так поступили организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 — после заражения COVID-19 киберспортсмены китайской Royal Never Give Up выступали в плей-офф удалённо.
IEM Rio Major 2022 пройдёт в Бразилии с 31 октября по 13 ноября.
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