Bayonetta 3 вышла на Nintendo Switch

Bayonetta 3 от студии PlatinumGames поступила в продажу на Nintendo Switch. В честь премьеры издатель опубликовал релизный трейлер новых приключений обворожительной ведьмы.
Игра переведена на русский язык, но в нашем регионе онлайн-магазин eShop не работает. Возможно, скоро картридж с экшеном станет доступен в торговых сетях.
В Bayonetta 3 героиня даёт отпор таинственным существам, которые напали на Токио. Ведьме предстоит выяснить, что это за создания, освободить от них японский мегаполис, побывать в горах Китая и в других живописных и атмосферных местах.
Третьей «Байонетте» поют дифирамбы практически все журналисты, называя игру лучшей в серии. В обзорах отмечают, что давно не получали столько олдскульного удовольствия. У боевика есть и нововведения вроде механики призыва демонов в духе Astral Chain. Критики смогли придраться только к технической составляющей — многие отмечают, что тайтлу очень «тесно» на Nintendo Switch.
- 28 октября 2022
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