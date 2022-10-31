Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Call of Duty: Modern Warfare 2 показала лучший цифровой релиз в истории PlayStation

Call of Duty: Modern Warfare 2 показала лучший цифровой релиз в истории PlayStation
Комментарии

Sony объявила о рекордном старте Call of Duty: Modern Warfare в истории франшизы в магазине PS Store. К сожалению, компания не назвала точных данных, однако заявила, что учитывались как предзаказы, так и покупки шутера в день релиза.

Поздравляем Infinity Ward и Activision с самым крупным запуском Call of Duty в истории PlayStation Store (включая предзаказы и продажи в первый день).

Call of Duty: Modern Warfare II доступна для PS4 и PS5!

Вполне возможно, поздравление от Sony — ещё один способ привлечения внимания к тому, насколько серия популярная на консолях PlayStation. Ранее японская корпорация уже выражала опасения из-за сделки между Microsoft и Activision Blizzard, из-за которой серия Call of Duty может стать эксклюзивом для ПК и Xbox. При этом американская компания подобное развитие событий якобы даже не рассматривает.

Прошли Call of Duty: Modern Warfare 2. А где клюква и плохие русские? Прошли Call of Duty: Modern Warfare 2. А где клюква и плохие русские?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022