Киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» подала в суд на IMAX за уход из России

Объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» 26 октября 2022 года подали в суд на IMAX, которая создаёт системы для показа фильмов в кинотеатрах. На это обратили внимание в «Коммерсанте».

Компания просит о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре» — то есть сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные. По словам представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, IMAX приостановила работу в России в июне 2022 года. При этом компания до сих пор публично не заявляла об уходе из страны и просто перестала отвечать на запросы.

Несколько месяцев назад представители «Формула кино» и «Синема парк» заявляли, что намерены через суд добиваться от IMAX соблюдения условий контракта, если та не возобновит работу до конца года. IMAX запретила показывать кино в своём формате, хотя оборудование и принадлежит самим прокатчикам. В августе один из исков принял Арбитражный суд Челябинской области от оператора сети «Мягкий кинотеатр». Представителей IMAX на предварительных заседаниях не было. Как сообщают источники «Ъ», в России у IMAX попросту никого не осталось.

Как считают эксперты, киносети подают иски, потому что рассчитывают на возвращение канадской компании в Россию. Как рассказал председатель АВК Алексей Воронков, если вдруг через пять-десять лет кинокомпании вернутся в РФ, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров. Кроме того, киносети пытаются признать за собой право на использование переданного им оборудования.