В России стартуют продажи новых отечественных ноутбуков

«Ф-Плюс Мобайл» (входит в группу IT-дистрибутора «Марвел-Дистрибуция») выпустит в продажу ноутбуки под собственным брендом F+ Flaptop. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Первая партия появится на прилавках магазинов уже в ноябре. Ноутбуки будут рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае, а их стоимость составит от 40 до 60 тыс. рублей. К концу 2023 года компания намерена локализовать производство компьютеров в РФ и занять 20% российского рынка ноутбуков.

Первыми ноутбуками F+ Flaptop станут модели Flaptop 5i (на «железе» от Intel) и Flaptop 5r (на «железе» от AMD). Обе модели оснащены 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920 на 1080 пикселей и работают на операционной системе Windows 11.

Как отмечают эксперты, это один из первых случаев выпуска ноутбуков для массового потребления в России. Ранее их производили разве что для корпоративного и государственного секторов.