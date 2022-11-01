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Бесплатные игры PS Plus за ноябрь уже можно скачать

Бесплатные игры PS Plus за ноябрь уже можно скачать
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Сегодня подписчики PS Plus Essential могут забрать три новые игры: Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection и Heavenly Bodies. Наша личная проверка показала, что в России можно получить только Nioh 2 — остальные две игры недоступны, на них указана цена.

Nioh 2 (PS4 и PS5)

Хардкорный экшен в духе Dark Souls, вышедший в марте 2020 года, приквел оригинальной Nioh. Геймеров ждут смертельные битвы против полчищ ёкай на просторах Японии периода Сэнгоку. Особенно сильно проект понравится фанатам хардкорных игр.

Heavenly Bodies (PS4 и PS5)

Игра про космонавтов в жанре физической головоломки. Для победы необходимо изучить все особенности передвижения в невесомости и аккуратно лазать по научно-исследовательской станции. Также в тайтле выделяется стильный визуал.

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

В этот сборник входят две игры про Гарри Поттера. Они охватывают все события фильмов, а в самом проекте можно поиграть за самого Гарри, Рона, Гермиону и других персонажей франшизы. Это LEGO-игра, а значит, она сопровождается неплохим юмором.

Раздача продлится до 5 декабря, но в России наверняка забрать можно будет только Nioh 2.

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