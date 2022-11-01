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Фанаты «Ведьмака» требуют вернуть Генри Кавилла и уволить сценаристов сериала

Фанаты «Ведьмака» требуют вернуть Генри Кавилла и уволить сценаристов сериала
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Уход Генри Кавилла из сериала «Ведьмак» стал большим шоком для фанатов. Многие попросту не смогли принять реальность, в которой британский актёр перестанет играть Геральта из Ривии, поэтому запустили петицию на сайте Change.org. На момент публикации заметки она собрала более 3 тыс. подписей.

Петиция по возвращению Генри Кавилла

Петиция по возвращению Генри Кавилла

Фото: Change.org

В ней фанаты описывают своё видение произошедшего — Генри Кавилл отстаивал канон «Ведьмака» и постоянно перечил сценаристам, когда они пытались ввести что-то, что полностью противоречило оригинальным книгам. Из-за этого руководству Netflix якобы пришлось отказаться от услуг актёра и нанять куда более «безопасного» Лиама Хемсворта. В своём заявлении они требуют во что бы то ни стало вернуть Генри Кавилла и уволить всю команду сценаристов сериала.

После ухода Генри Кавилла из сериала фанаты вселенной перестанут смотреть «Ведьмака». Мы требуем вернуть его и уволить всю команду сценаристов.

Также авторы петиции заявляют, что не хотят повторения ситуации с «Игрой престолов», когда «сценаристы поставили себя выше создателя оригинальных книг». Они также вспоминают слова писателя Анджея Сапковского, который называл Кавилла идеальным выбором на роль Геральта.

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