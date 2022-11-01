«Он очень талантливый человек». Генри Кавилл — о главе киновселенной DC Джеймсе Ганне

26 октября стало известно, что главным по киновселенной DC станет Джеймс Ганн — режиссёр «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц». Теперь он со своим давним другом Питером Сафраном будет отвечать за развитие вселенной — вдвоём они станут главными по всем вопросам касательно фильмов и сериалов про супергероев Warner Bros. Discovery.
В интервью IGN Генри Кавилла, который недавно вернулся к роли Супермена, спросили о Джеймсе Ганне. Актёр заявил, что пока лично не общался с постановщиком, однако он уверен, что с настолько талантливым человеком киновселенную DC ждёт большое будущее.
Я еще не общался с Джеймсом и очень жду встречи с ним. Он очень, очень талантливый человек, и мне не терпится сесть с ним за стол и часами обсуждать идеи по будущему киновселенной DC. Я очень рад, что он с нами, и уже в предвкушении того, чего мы сможем добиться вместе с ним.
До полноценного назначения Джеймса Ганна придётся подождать ещё некоторое время. Прямо сейчас постановщик занят сразу двумя частями «Стражей Галактики». Праздничный спецвыпуск выйдет в конце ноября, а полноценный третий фильм ожидается весной.
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