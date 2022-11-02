FalleN отверг слухи о завершении карьеры после вылета с «домашнего» мэйджора по CS:GO
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Легендарный бразильский киберспортсмен Габриэль FalleN Толедо рассказал, что планирует продолжить выступления на профессиональной сцене CS:GO.
31-летний игрок Imperial Esports отметил, что сейчас фокус его внимания сместился на посторонние вещи, но он хочет выполнить свой долг перед командой.
Планирую выступать ещё один год — когда я хотел создать эту команду, мы многое поменяли ради этого. А когда я беру на себя обязательства, я хочу их выполнить.
Хотя лично я чувствую, что мне нужно заниматься другими вещами. Counter-Strike был самым ценным последние 18 лет в моей жизни, но сейчас я хочу жить ради других вещей: хочу проводить время с женой, чаще видеться с семьёй и просто быть дома.
Вчера, 1 ноября, Imperial Esports покинула чемпионат мира IEM Rio Major, проиграв российской Cloud9 со счётом 0:2 (17:19, 19:22). После этого официальный «твиттер» CS:GO поблагодарил ветерана за всё, что он сделал для развития игры.
Габриэль FalleN Толедо дважды выигрывал мэйджор по Counter-Strike. За свою карьеру он заработал более $ 1,1 млн призовых — больше, чем любой другой бразильский киберспортмен.
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