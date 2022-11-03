Стало известно, кто может заменить MATUMBAMAN в Team Liquid — это двукратный чемпион TI

Популярный стример и профессиональный игрок в Dota 2 Жан Gorgc Стефановски во время личной трансляции на Twitch рассказал, что Team Liquid уже нашла одного претендента на место керри в новом сезоне.

Gorgc поделился инсайдом о том, что «жидкие» рассматривают на место закончившего карьеру MATUMBAMAN финского киберспортсмена Топиаса Topson Таавитсайнена.

На вечеринке после окончания The International 2022 Топсона рассматривали в качестве нового игрока Team Liquid. Я не говорю, что он уже в Liquid, это были лишь разговоры.



Может быть, он перейдёт в Team Liquid, а может, и нет. Может произойти всё что угодно. MATUMBAMAN завершил карьеру, поэтому у них есть свободное место для Topson.

Топсон дважды побеждал на чемпионате мира The International в составе OG. В ноябре прошлого года он приостановил карьеру, но вернулся в конце текущего сезона, чтобы сыграть за T1 на главном турнире в Сингапуре.