Следующий мэйджор по Dota 2 может пройти в Перу. Регион впервые примет такой турнир

Разработчики Dota 2 из компании Valve решили провести первый мэйджор-турнир нового соревновательного сезона в Лиме, столице Перу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Escorenews.

Согласно расписанию, первый мэйджор в рамках цикла Dota Pro Circuit 2022/2023 пройдёт с 24 февраля по 5 марта следующего года. Если информация подтвердится, турнир такого уровня впервые в истории примет южноамериканский регион.

Скорее всего, повышенное внимание Valve к региону связано с ростом популярности Dota 2 и хорошими результатами на чемпионате мира The International 2022. На турнире в Сингапуре перуанская Thunder Awaken заняла 5–6 место, что стало лучшим результатом в истории Южной Америки.