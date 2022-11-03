Следующий мэйджор по Dota 2 может пройти в Перу. Регион впервые примет такой турнир
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Разработчики Dota 2 из компании Valve решили провести первый мэйджор-турнир нового соревновательного сезона в Лиме, столице Перу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Escorenews.
Согласно расписанию, первый мэйджор в рамках цикла Dota Pro Circuit 2022/2023 пройдёт с 24 февраля по 5 марта следующего года. Если информация подтвердится, турнир такого уровня впервые в истории примет южноамериканский регион.
Скорее всего, повышенное внимание Valve к региону связано с ростом популярности Dota 2 и хорошими результатами на чемпионате мира The International 2022. На турнире в Сингапуре перуанская Thunder Awaken заняла 5–6 место, что стало лучшим результатом в истории Южной Америки.
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