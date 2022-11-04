СМИ: OG тестирует игрока Virtus.pro по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб OG может подписать контракт с российским оффлейнером Дмитрием DM Дорохиным, который сейчас выступает за Virtus.pro. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Metaratings.

Сейчас организация активно ищет нового игрока третьей позиции после ухода из команды по Dota 2. По данным издания, OG тестирует нескольких кандидатов, одним из которых является киберспортсмен из России. Является ли он главным претендентом на место в составе, пока неизвестно.

Возможный состав OG по Dota 2 на сезон 2022/23:

Артем Yuragi Голубев;

Божидар bzm Богданов;

Дмитрий DM Дорохин;

Томми Taiga Ле;

Михаил Misha Агатов.

Издание также сообщило, что Virtus.pro планирует собрать полностью новый состав — DM при этом станет свободным агентом и перейдёт в OG бесплатно.