Расшифровка видео и чат внутри чатов — в свежем обновлении «Телеграм»

Новое обновление для «Телеграм» добавило в мессенджер «темы», которые позволяют создавать чаты внутри чатов — благодаря ему пользователи могут обсуждать отдельные темы внутри той или иной группы. Эту функцию получили администраторы сообществ, численность участников которых превышает 200 человек.

Пользователи теперь могут использовать не только своё оригинальное имя, но и привязывать к профилю несколько коллекционных публичных имён. Эти «ники» уже продают на аукционной платформе Fragment.

Любопытный факт: на Fragment выставлено имя @cs_go, отсылающее к популярному шутеру CS:GO. Оно на площадке одно из самых дорогих.

Купив коллекционное публичное имя, пользователь может распоряжаться им по своему усмотрению — например, продать или отложить, чтобы использовать позже.

Премиум-подписчикам «Телеграм» теперь доступна расшифровка видеосообщений. Пользователи также получили новые эмодзи, анимации, улучшенный ночной режим на iOS и обновлённую настройку текста на устройствах под управлением Android.

Представители «Телеграм» отметили, что они не смогли выпустить этот апдейт раньше. Потому что модераторы Apple «проверяли его целых две недели». Ранее Павел Дуров писал, что корпорация сильно задерживает развитие его мессенджера. Дуров также призвал всех, кому «яблочная» компания вставляет палки в колёса, информировать его о таких случаях.