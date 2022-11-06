Cloud9 победила NAVI во втором раунде «легенд» чемпионата мира по CS:GO

Российский состав Cloud9 одержал вторую победу в рамках этапа «легенд» на IEM Rio Major 2022, главного чемпионата по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.
Матч с NAVI на карте Mirage проходил в равной борьбе. Natus Vincere удалось оторваться на старте второй половины (13:7), но довести дело до победы «рождённые побеждать» не смогли. Российская команда вернулась в игру и завершила её со счётом 16:14 в свою пользу.
Победу также смогла одержать другая команда из России: Virtus.pro выиграла у Ninjas in Pyjamas на Mirage (16:12). А вот Team Spirit уступила хозяевам мэйджора из FURIA (13:16, также Mirage).
Сегодня, 6 ноября, состоится третий раунд стадии «легенд». Cloud9 сыграет за выход в плей-офф против Heroic, NAVI сразится с Team Liquid, а Spirit и Virtus.pro (Outsiders) сыграют друг против друга.
Фото: HLTV
Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит в Рио с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.
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