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Расписание второго дня стадии «легенд» IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO

Расписание второго дня стадии «легенд» IEM Rio Major 2022 — чемпионата мира по CS:GO
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В воскресенье, 6 ноября, в Бразилии пройдут матчи 3-го тура этапа «легенд» чемпионата мира по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.

Сегодня определятся два первых участника плей-офф Intel Extreme Masters Rio Major 2022, а также две команды, которые покинут турнир. В остальных матчах коллективы определят дальнейший посев на данном этапе.

Расписание IEM Rio Major по CS:GO на 6 ноября:

  • 17:00. Natus Vincere (Украина) — Team Liquid (США);
  • 17:00. MOUZ (Европа) — Team Vitality (Европа);
  • 18:15. Team Spirit (Россия)Virtus.pro / Outsiders (Россия);
  • 18:15. ENCE (Европа) — Fnatic (Европа);
  • 19:30. Матч за выход в плей-офф, Heroic (Дания) — Cloud9 (Россия);
  • 19:30. Матч на вылет, FaZe Clan (Европа) — Bad News Eagles (Косово);
  • 23:00. Матч за выход в плей-офф, FURIA (Бразилия) — BIG (Германия);
  • 23:00. Матч на вылет, Sprout (Дания) — Ninjas in Pyjamas (Швеция).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. Первые четыре встречи пройдут в формате best-of-1 (одна карта), остальные — best-of-3 (до двух выигранных карт).

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