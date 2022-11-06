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Корейское подразделение IGN поставило главному хиту PlayStation 2022 года 6 баллов из 10 возможных, игроки в ярости

Обсуждаем гнев игроков на низкую оценку God of War Ragnarok и другие проблемы PlayStation
God of War Ragnarok
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в восьмой раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем разбираться в инциденте с оценкой 6 из 10 для God of War Ragnarok от корейского подразделения IGN. И обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

  • поклонники Кратоса против низких оценок;
  • какие вообще оценки считаются низкими;
  • почему нельзя не любить God of War Ragnarok;
  • и что не так с играми PlayStation.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:45 мск

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