Обсуждаем гнев игроков на низкую оценку God of War Ragnarok и другие проблемы PlayStation

«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в восьмой раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем разбираться в инциденте с оценкой 6 из 10 для God of War Ragnarok от корейского подразделения IGN. И обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

поклонники Кратоса против низких оценок;

какие вообще оценки считаются низкими;

почему нельзя не любить God of War Ragnarok;

и что не так с играми PlayStation.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:45 мск

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