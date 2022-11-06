Российская команда Cloud9 первой вышла в плей-офф чемпионата мира Rio Major 2022 по CS:GO

Российский состав Cloud9 победил в матче 3-го тура основной стадии IEM Rio Major 2022 по CS:GO в Бразилии и первым вышел в плей-офф главного турнира по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.

В решающей серии пятёрка Владислава nafany Горшкова переиграла датскую Heroic со счётом 2:0 (16:9 на карте de_vertigo, 16:9 de_inferno).

Борьбу за места в плей-офф также продолжают другие русскоязычные команды. Сегодня победителем в СНГ-дерби оказалась Virtus.pro, переигравшая Team Spirit. NAVI же внезапно уступила Team Liquid и теперь находится в шаге от вылета с мэйджор-турнира.

Чемпионат мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO проходит в Рио с 31 октября по 13 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.