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Раскрыто название первой серии финального сезона «Очень странных дел»

Раскрыто название первой серии финального сезона «Очень странных дел»
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Разработка пятого сезона «Очень странных дел» в самом разгаре. Создатели сериала братья Даффер раскрыли, как будет называться первая серия финального сезона.

Она получила название The Crawl («Ползание»). Конечно, название пока ничего не говорит о самом эпизоде, однако радует, что сценарий к нему полностью написали братья Даффер.

Судя по финалу четвёртого сезона, пятый расскажет о том, как главные герои продолжат противостоять Векне и попытаются спасти Хоукинс от угрозы. Ранее братья Даффер говорили, что не планируют вводить новых персонажей, сосредоточив всё внимание на уже известных героях.

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Даты выхода у пятого сезона «Очень странных дел» пока нет, но, вероятно, его не стоит ждать до 2024 года.

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