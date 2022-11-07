Раскрыто название первой серии финального сезона «Очень странных дел»

Разработка пятого сезона «Очень странных дел» в самом разгаре. Создатели сериала братья Даффер раскрыли, как будет называться первая серия финального сезона.

Она получила название The Crawl («Ползание»). Конечно, название пока ничего не говорит о самом эпизоде, однако радует, что сценарий к нему полностью написали братья Даффер.

Судя по финалу четвёртого сезона, пятый расскажет о том, как главные герои продолжат противостоять Векне и попытаются спасти Хоукинс от угрозы. Ранее братья Даффер говорили, что не планируют вводить новых персонажей, сосредоточив всё внимание на уже известных героях.

Даты выхода у пятого сезона «Очень странных дел» пока нет, но, вероятно, его не стоит ждать до 2024 года.