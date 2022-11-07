Раскрыто название первой серии финального сезона «Очень странных дел»
Поделиться
Разработка пятого сезона «Очень странных дел» в самом разгаре. Создатели сериала братья Даффер раскрыли, как будет называться первая серия финального сезона.
Она получила название The Crawl («Ползание»). Конечно, название пока ничего не говорит о самом эпизоде, однако радует, что сценарий к нему полностью написали братья Даффер.
Судя по финалу четвёртого сезона, пятый расскажет о том, как главные герои продолжат противостоять Векне и попытаются спасти Хоукинс от угрозы. Ранее братья Даффер говорили, что не планируют вводить новых персонажей, сосредоточив всё внимание на уже известных героях.
Даты выхода у пятого сезона «Очень странных дел» пока нет, но, вероятно, его не стоит ждать до 2024 года.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
13:40
-
13:17
-
13:10
-
12:41
-
12:38
-
12:33
-
11:41
-
11:12
-
10:30
-
10:09
-
09:49
- 6 ноября 2022
-
22:53
-
19:40
-
19:00
-
18:36
-
17:49
-
16:58
-
16:21
-
15:37
-
14:54
-
14:09
-
13:46
-
13:02
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:04
-
11:01
- 5 ноября 2022
-
21:30
-
19:38
-
19:05
-
18:13
-
17:46
-
16:27
-
15:48
Партнерский контент