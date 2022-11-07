Расписание третьего дня стадии «легенд» на IEM Rio Major 2022 — чемпионате мира по CS:GO

7 ноября в Бразилии пройдут игры 4-го тура этапа «легенд» Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO.



Команды определят ещё трёх участников плей-офф чемпионата мира по шутеру Counter-Strike: Global Offensive, а также три коллектива, которые покинут турнир.

Расписание IEM Rio Major по CS:GO на 7 ноября:

17:00. Матч за выход в плей-офф, MOUZ (Европа) — Virtus.pro / Outsiders (Россия);

17:00. Матч на вылет, Natus Vincere (Украина) — Bad News Eagles (Косово);

19:30. Матч за выход в плей-офф, BIG (Германия) — Fnatic (Европа);

19:30. Матч на вылет, ENCE (Европа) — Vitality (Европа);

23:00. Матч за выход в плей-офф, Heroic (Дания) — Team Liquid (США);

23:00. Матч на вылет, Team Spirit (Россия) — Sprout (Дания).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. Все игры пройдут в формате best-of-3 (до двух выигранных карт).