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Расписание третьего дня стадии «легенд» на IEM Rio Major 2022 — чемпионате мира по CS:GO

Расписание третьего дня стадии «легенд» на IEM Rio Major 2022 — чемпионате мира по CS:GO
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7 ноября в Бразилии пройдут игры 4-го тура этапа «легенд» Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO.

Команды определят ещё трёх участников плей-офф чемпионата мира по шутеру Counter-Strike: Global Offensive, а также три коллектива, которые покинут турнир.

Расписание IEM Rio Major по CS:GO на 7 ноября:

  • 17:00. Матч за выход в плей-офф, MOUZ (Европа) — Virtus.pro / Outsiders (Россия);
  • 17:00. Матч на вылет, Natus Vincere (Украина) — Bad News Eagles (Косово);
  • 19:30. Матч за выход в плей-офф, BIG (Германия) — Fnatic (Европа);
  • 19:30. Матч на вылет, ENCE (Европа) — Vitality (Европа);
  • 23:00. Матч за выход в плей-офф, Heroic (Дания) — Team Liquid (США);
  • 23:00. Матч на вылет, Team Spirit (Россия) — Sprout (Дания).

Время начала матчей указано по московскому часовому поясу. Все игры пройдут в формате best-of-3 (до двух выигранных карт).

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