ПК-версию God of War сравнили с God of War Ragnarok на PS5
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На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором сравнили ПК-версию God of War 2018 года с максимальными настройками графики с God of War Ragnarok на PS5.
В ролике можно увидеть заметную разницу между проектами. Автор сравнил текстуры, модели персонажей, проработку окружения, мелкие детали и другое. Создателям тайтла из студии Sony Santa Monica удалось превзойти оригинальный проект и улучшить его с визуальной стороны.
God of War Ragnarok расскажет, как Кратос и его сын Атрей будут пытаться остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В Ragnarok мы вновь увидим Брока, Мимира и Фрею, а также столкнёмся с Тором. Герои встретят и новых персонажей на своём пути.
God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.
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