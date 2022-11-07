ПК-версию God of War сравнили с God of War Ragnarok на PS5

На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором сравнили ПК-версию God of War 2018 года с максимальными настройками графики с God of War Ragnarok на PS5.

В ролике можно увидеть заметную разницу между проектами. Автор сравнил текстуры, модели персонажей, проработку окружения, мелкие детали и другое. Создателям тайтла из студии Sony Santa Monica удалось превзойти оригинальный проект и улучшить его с визуальной стороны.

God of War Ragnarok расскажет, как Кратос и его сын Атрей будут пытаться остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В Ragnarok мы вновь увидим Брока, Мимира и Фрею, а также столкнёмся с Тором. Герои встретят и новых персонажей на своём пути.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.