Disney закрывает свой офис в России
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что Disney начала закрывать российский офис своего киноподразделения. Отмечается, что большинство сотрудников в офисе в Москве уже уволены.
Оставшихся работников перенаправят в главный российский офис Disney, чтобы они успели закончить всю работу перед полной остановкой деятельности в стране. По информации издания, почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney.
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Disney приостановила свою деятельность в России в марте, а в октябре перестал работать русскоязычный сайт компании: при переходе на него перекидывает на американский сайт Disney. Ранее Disney также перестала продлевать лицензии на свой контент российским стриминговым сервисам.
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