Адаптация «Геркулеса» от Disney будет вдохновлена TikTok

Издание Variety сообщило, что анимационный фильм «Геркулес» от Disney будет вдохновлён TikTok. По большей части этот проект будет экспериментальным, заявил продюсер Джо Руссо.

По словам Джо, он рад принимать участие в создании этого проекта и добавить в него что-то своё.

Я думаю, многие рады, что мы все можем внести свой вклад в это переосмысление «Геркулеса».

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Также Руссо прокомментировали жанр анимационного фильма — как и оригинальный «Геркулес», проект Руссо будет мюзиклом. Только новый «Геркулес» будет ориентирован на аудиторию TikTok.

Нынешняя аудитория научена на TikTok, верно? Чего она ожидает от этого мюзикла? Всё это очень весело. К тому же это может помочь нам немного расширить границы того, как показать современный мюзикл.

Премьера «Геркулеса» ожидается в 2023 году. Его режиссёром выступит Гай Ричи.