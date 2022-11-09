Определились соперники NAVI и Cloud9 по 1/4 финала IEM Rio Major 2022

Стал известен посев участников плей-офф чемпионата мира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по шутеру CS:GO.

В четвертьфинале Natus Vincere сыграет c «хозяйкой» турнира, бразильской FURIA Esports. Игроки российской Virtus.pro (из-за санкций выступают под нейтральным названием Outsiders) встретятся с Fnatic, а соперник Heroic из Дании определится в матче между Team Spirit и Liquid — матч продолжается в эти минуты.

Пары четвертьфинала IEM Rio Major 2022:

Cloud9 (Россия) — MOUZ (Европа);

— MOUZ (Европа); Outsiders (Россия) — Fnatic (Европа);

— Fnatic (Европа); FURIA Esports (Бразилия) — Natus Vincere (Украина);

Heroic (Дания) — Team Liquid (США) / Team Spirit (Россия).

Фото: Liquipedia

Для определения пар в плей-офф мэйджоров по Counter-Strike используется результат в предыдущей стадии турнира, а также коэффициент Бухгольца, учитывающий соперников команды в очных противостояниях.

Матчи стадии плей-офф Rio Major 2022 пройдут с 10 по 13 ноября.