В FIFA 23 добавили режим «Кубок мира» в честь ЧМ-2022

EA Sports выпустила крупный патч для FIFA 23, который добавил в игру новый режим — «Кубок мира». Он полностью посвящён грядущему чемпионату мира по футболу — 2022 и позволяет погрузиться в грядущий турнир с головой.

Так, отныне в FIFA 23 можно организовать собственный ЧМ-2022 — сыграть за любую сборную из представленных и привести её к победе. Но главным режимом для геймеров точно станет World Cup: Live. В нём можно переиграть отдельный матч с чемпионата мира как с другом, так и против него или перенести успехи команды FIFA на турнир и «написать собственную историю».

Режим World Cup: Live в FIFA 23 Фото: EA Sports

Для любителей онлайна EA Sports добавила «Сетевой турнир» — это серия матчей в формате плей-офф, которую нужно отыграть без поражений против других игроков. За победу вручают виртуальный кубок мира и вносят достижение в статистику пользователя.

Сетевой плей-офф ЧМ-2022 в FIFA 23 Фото: EA Sports

Тем временем в Ultimate Team нововведения ЧМ-2022 доберутся в пятницу, когда в режиме стартует второй сезон. Пользователей ожидают тематические карточки, оформления стадионов, задания и многое другое.

Ранее EA простимулировала ЧМ-2022 в FIFA 23. Победителем оказалась сборная Аргентины.