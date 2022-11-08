Месси всё-таки станет чемпионом мира! В FIFA 23 смоделировали все матчи ЧМ-2022

Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу — 2022 — крупнейшее спортивное событие года. И компания EA решила провести собственный ЧМ-2022 в FIFA 23, где выяснила, кто же возьмёт заветный Кубок мира.

Для этого она просимулировала матчи, в которых боты играли друг против друга. Таким образом, всё было предельно честно, и на результаты не повлияли умения пользователей.

Самое интересное, что ранее Electronic Arts три раза подряд угадывала победителей прошлых чемпионатов мира. В 2018 году FIFA предсказала победу Франции, в 2014-м — триумф Германии, а в 2010-м — доминирование Испании. Посмотрим, удастся ли канадцам угадать и в этот раз.

Групповая стадия

Матчи в группах прошли ожидаемо — Бразилия, Аргентина, Франция и Германия легко вышли в плей-офф с первого места. Пожалуй, единственной сенсацией мог стать невыход сборной Англии из группы B — сперва она уступила США в очной встрече, а затем чуть было не проиграла Уэльсу. Однако гол Джуда Беллингема в дополнительное время спас команду от позора и вывел её в 1/8.

Сборная Англии в FIFA 23 Фото: EA Sports

В группе H произошла настоящая мясорубка: Португалия и Корея обеспечили себе выход в плей-офф, а за третье место сражались Гана и Уругвай. В суровом противостоянии победила команда из Африки со счётом 4:3. Примечательно, что оба коллектива закончили матч вдесятером.

1/8 финала

Плей-офф показал полную неготовность сборной Англии к матчам с топ-коллективами — она тут же уступила сборной Нидерландов со счётом 1:3. Параллельно сборная Аргентины переиграла Данию, Франция победила Польшу, Бразилия не почувствовала сопротивления Кореи, а Португалия расправилась со Швейцарией.

Тем временем США переиграли Сенегал со счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал впервые с 2002 года. Хорватия совершенно неожиданно победила Испанию с тем же счётом. Бельгия забила гол и доминировала в матче с Германией на протяжении всей встречи, однако подопечные Ханс-Дитера Флика сумели перевернуть игру на последних минутах и отправились в 1/4.

Сборная США в FIFA 23 Фото: EA Sports

1/4 финала

Четвертьфинальное напряжение сильно сказалось на командах — команды играли от обороны и старались контролировать мяч в центре поля. В результате сразу три матча закончились с перевесом в один мяч:

Аргентина переиграла Нидерланды благодаря голу Лионеля Месси;

Франция одолела США благодаря успешному забегу Килиана Мбаппе;

Португалия превзошла Хорватию благодаря выстрелу Криштиану Роналду.

Бразилия же встречалась с Германией на чемпионате мира впервые с досадного поражения в 2014 году. И в этот раз всё было иначе — Винисиус и компания просто переехали немцев со счётом 3:0. Достойный ответ на унизительное поражение восемь лет назад.

Сборная Германии в FIFA 23 Фото: EA Sports

1/2 финала

Полуфинал поднял ставки практически до предела. В первом матче дня встретились одноклубники: Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Опыт и стальные нервы аргентинца предвосхитили победу сборной Аргентины со счётом 1:0. Юной французской звезде не суждено выиграть два чемпионата мира подряд.

В параллельном матче Португалия и Бразилия бились на равных на протяжении 120 минут и дошли до стадии пенальти — впервые на турнире. Сейв Алисона Беккера принёс Бразилии победу с окончательным счётом 5:4.

Винисиус Жуниор в FIFA 23 Фото: EA Sports

В матче за третье место сборной Франции удалось преодолеть сопротивление Португалии с минимальным разрывом. Килиан Мбаппе всё-таки забрал утешительный приз себе в копилку.

Финал

Впервые с чемпионата мира — 1990 в финале встречаются два непримиримых соперника: Бразилия и Аргентина. Матч выдался очень напряжённым, команды старались лишний раз не рисковать и играли в более защитный футбол, чем обычно.

Судьбу встречи решил точный выстрел Лионеля Месси во втором тайме. «Инопланетянину» всё же удалось завоевать Кубок мира и уйти из сборной Аргентины на высокой ноте.

Аргентина — победитель чемпионата мира по футболу — 2022 по версии FIFA 23.

Итоги чемпионата мира — 2022 Фото: EA Sports

Итоги турнира

Помимо триумфа своей сборной, Месси также завоевал «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» — за лучшего бомбардира и лучшего игрока турнира соответственно. «Золотая перчатка» же досталась вратарю сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Лучший бомбардир — Лионель Месси (восемь голов)

— Лионель Месси (восемь голов) Лучший игрок турнира — Лионель Месси

— Лионель Месси Лучший вратарь турнира — Эмилиано Мартинес

Лионель Месси в FIFA 23 Фото: EA Sports

В символическую сборную ЧМ-2022 по большей части попали футболисты из Бразилии и Аргентины:

вратарь : Эмилиано Мартинес (Аргентина);

: Эмилиано Мартинес (Аргентина); защитники : Жоао Канселу (Португалия), Рафаэль Варан (Франция), Маркиньос (Бразилия), Маркос Акунья (Аргентина);

: Жоао Канселу (Португалия), Рафаэль Варан (Франция), Маркиньос (Бразилия), Маркос Акунья (Аргентина); полузащитники : Леандро Паредес (Аргентина), Родриго Де Пауль (Аргентина);

: Леандро Паредес (Аргентина), Родриго Де Пауль (Аргентина); нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Ришарлисон (Бразилия).

Чемпионат мира по футболу — 2022 стартует 20 ноября. Одноимённое событие в FIFA 23 начинается уже 9 ноября.