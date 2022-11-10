Месси, Неймар и Погба — в Call of Duty: Modern Warfare 2. Как сыграть за звёзд футбола?
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Activision наконец-то раскрыла подробности появления футболистов в Call of Duty: Modern Warfare 2. Как и ожидалось, в шутер добавят троих спортсменов — каждый получит по уникальному оперативнику.
Получить бойцов можно будет, исключительно купив тематический комплект во внутриигровом магазине игры:
- Неймар появится в продаже 21 ноября;
- Поль Погба — 25 ноября;
- Лионель Месси — 29 ноября.
Фото: Activision
Цены и наполнение наборов с оперативниками держатся в секрете. Об этом обещают рассказать уже после старта первого сезона игры — он намечен на 14 ноября. Скорее всего, помимо самих футболистов, в составе комплектов будут дополнительные чертежи на оружие, значки и постеры для профилей.
Ранее тройку футболистов добавили в Call of Duty Mobile — но там они представлены в более вольной форме.
Новость по темеМесси, Неймар и Погба появятся в Call of Duty: Mobile
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