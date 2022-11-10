Месси, Неймар и Погба — в Call of Duty: Modern Warfare 2. Как сыграть за звёзд футбола?

Activision наконец-то раскрыла подробности появления футболистов в Call of Duty: Modern Warfare 2. Как и ожидалось, в шутер добавят троих спортсменов — каждый получит по уникальному оперативнику.

Получить бойцов можно будет, исключительно купив тематический комплект во внутриигровом магазине игры:

Неймар появится в продаже 21 ноября;

Поль Погба — 25 ноября;

Лионель Месси — 29 ноября.

Фото: Activision

Цены и наполнение наборов с оперативниками держатся в секрете. Об этом обещают рассказать уже после старта первого сезона игры — он намечен на 14 ноября. Скорее всего, помимо самих футболистов, в составе комплектов будут дополнительные чертежи на оружие, значки и постеры для профилей.

Ранее тройку футболистов добавили в Call of Duty Mobile — но там они представлены в более вольной форме.