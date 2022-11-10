В Call of Duty полностью переделают боевой пропуск. Он станет похож на Fortnite

Со стартом первого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и запуском Call of Duty: Warzone 2 в серию введут новый тип боевого пропуска. Фанатам Fortnite он будет до боли знаком.

Вместо традиционной линейки прогресса в 100 уровней, где на каждом этапе выдают определённую награду, теперь в Call of Duty все награды поделят на 20 секторов с пятью наградами в каждом. За каждый уровень игроки будут получать жетоны, с помощью которых можно открыть интересующий сектор и внутри него разблокировать интересующие награды. Всего будет свыше 100 наград.

Так игроки смогут быстрее получить доступ к желанным наградам — скинам, оружию и так далее. Впрочем, никаких скриншотов и больших подробностей разработчики не представили. Наполнение обещают раскрыть до 16 ноября, когда стартует сезон.

В Fortnite 100 наград распределены между десятью страницами пропуска — на каждой по десять наград. Открыть новые страницы можно заполучив определённое число наград или подняв определённый уровень.