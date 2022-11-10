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И это всё? Игроки недовольны первым сезоном Call of Duty: Modern Warfare 2

И это всё? Игроки недовольны первым сезоном Call of Duty: Modern Warfare 2
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Infinity Ward представила дорожную карту первого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 — и она разочаровала фанатов соревновательного мультиплеера.

В течение первого сезона, который продлится около двух-трёх месяцев, в шутер добавят лишь две новые карты. И новыми-то их не получается назвать: сначала появится Shoot House из Modern Warfare (2019), а через несколько недель — очередная итерация Shipment, которая впервые появилась ещё в оригинальной Call of Duty 4 (2007).

То есть до 2023 года в шутере будет всего 12 мультиплеерных карт. Маловато, учитывая, что за прошедшие две недели с запуска MW2 многие уже требуют больше локаций. Кто-то на Reddit уже сравнивает ситуацию с Halo Infinite, но тут их быстро правят — за первый сезон в MW2 уже добавят больше, чем за весь год в Halo.

Важно ещё понимать, что основное внимание первого сезона уделено Warzone 2. У нас вскоре выйдет статья со всеми подробностями королевской битвы. Очевидно, что Infinity Ward хочет откалибровать батл-рояль. Будем надеяться, что второй сезон игры больше порадует поклонников мультиплеера.

В течение сезона ещё добавят четыре новых ствола и шесть оперативников (три из них – звёзды футбола).

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