Расписание второго дня плей-офф чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

В пятницу, 11 ноября, в рамках главного турнира сезона по шутеру Counter-Strike — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 — состоятся два четвертьфинала. Проигравшие покинут ивент, заработав по $ 45 тыс.

Сначала свой первый матч в плей-офф мэйджора сыграет российский состав Team Spirit, соперником которого станет Heroic из Дании. Чуть позже последнее место в полуфинале разыграют главный фаворит чемпионата мира в лице NAVI и любимчики местной публики, бразильская команда FURIA Esports.

Фото: ESL

Расписание матчей IEM Rio Major 2022 на 11 ноября:

20:00. Heroic (Дания) — Team Spirit (Россия);

23:30. Natus Vincere (Украина) — FURIA Esports (Бразилия).

Все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Время начала матчей указано по московскому времени.