В России хотят запретить игры с жестокостью, насилием и ЛГБТ
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По информации СМИ, Госдума выдвинула предложение о запрете распространения видеоигр в России с пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ.
Ещё под запрет хотят поставить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков и о способах суицида. Из документа следует, что игры также не должны оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность.
Компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей, не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам.
Более того, за насилие и жестокость в играх хотят наложить ответственность в виде штрафов — до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц.
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