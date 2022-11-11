В России хотят запретить игры с жестокостью, насилием и ЛГБТ

По информации СМИ, Госдума выдвинула предложение о запрете распространения видеоигр в России с пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ.

Ещё под запрет хотят поставить игры, которые могут содержать информацию об изготовлении наркотиков и о способах суицида. Из документа следует, что игры также не должны оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность.

Компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей, не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам.

Более того, за насилие и жестокость в играх хотят наложить ответственность в виде штрафов — до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц.