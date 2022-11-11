GTA: The Definitive Edition исполнился год. Rockstar наконец исправила свой провал?

11 ноября сборнику Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition исполнился ровно год. На выходе трилогию ремастеров из GTA 3, Vice City и San Andreas называли одним из худших переизданий в истории. Баги, глюки, отсутствие важных элементов из оригинальных игр и куча других проблем стала причиной невероятного гнева от фанатов серии. Они требовали, чтобы разработчики исправили хотя бы основные ошибки и сделали играбельный продукт, однако этого так и не произошло.

Блогер под ником Vammostga выпустил обзорный ролик, в котором показал состояние трилогии спустя год. К сожалению, основные проблемы экшена никуда не делись: это и проблемы с коллизиями, и нереалистичная деформация тела при передвижении на велосипеде, и отсутствие эффекта тумана вдалеке, и многое, многое другое.

Томми всё ещё стабильно проходит сквозь текстуры Фото: Rockstar

Карл умеет плавать по воздуху Фото: Rockstar

Клод умеет ходить по воде Фото: Rockstar

Также автор видео пожаловался на нестабильную производительность и другие технические шероховатости. Судя по всему, трилогию смогут починить лишь фанаты, если им вдруг не помешает издательство Take-Two.

Недавно переиздание GTA: Vice City добавили в подписку PS Plus, так что если хотите ознакомиться с ремастером, то лучше сделать это именно с помощью подобных сервисов.