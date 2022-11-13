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Игроки российской Virtus.pro вышли в финал чемпионата мира Rio Major 2022 по CS:GO

Игроки российской Virtus.pro вышли в финал чемпионата мира Rio Major 2022 по CS:GO
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Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под нейтральным названием Outsiders) одержала победу в полуфинальном матче главного турнира по Counter-Strike — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии.

В 1/2 финала Rio Major 2022 пятёрка Джами Jame Али выиграла у европейской MOUZ со счётом 2:1. «Медоеды» начали серию с успеха на карте соперников (Ancient, 16:10), но затем отдали свой пик, Overpass (14:16).

Тем не менее решающее сражение на Mirage осталось за игроками VP — 16:7.

CS:GO Intel Extreme Masters Rio Major 2022. The Champions Stage - 1/2 финала
12 ноября 2022, суббота. 20:00 МСК
MOUZ
Окончен
1 : 2
Outsiders

Финал чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO состоится завтра в 21:00 по московскому времени на Олимпийской арене Рио. Соперником Virtus.pro станет победитель второго полуфинала между Heroic из Дании и бразильской FURIA, который начнётся через несколько минут.

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