Игроки российской Virtus.pro вышли в финал чемпионата мира Rio Major 2022 по CS:GO

Российская команда Virtus.pro (из-за санкций выступает под нейтральным названием Outsiders) одержала победу в полуфинальном матче главного турнира по Counter-Strike — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии.
В 1/2 финала Rio Major 2022 пятёрка Джами Jame Али выиграла у европейской MOUZ со счётом 2:1. «Медоеды» начали серию с успеха на карте соперников (Ancient, 16:10), но затем отдали свой пик, Overpass (14:16).
Тем не менее решающее сражение на Mirage осталось за игроками VP — 16:7.
Финал чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO состоится завтра в 21:00 по московскому времени на Олимпийской арене Рио. Соперником Virtus.pro станет победитель второго полуфинала между Heroic из Дании и бразильской FURIA, который начнётся через несколько минут.
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