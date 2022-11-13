Расписание финального дня плей-офф чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO

В воскресенье, 13 ноября, завершится главный чемпионат по киберспортивному шутеру Counter-Strike: Global Offensive — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии.

Последний игровой день мэйджора включает лишь один матч соревновательной программы: в борьбе за титул на многотысячной Олимпийской арене Рио встретятся игроки российской Virtus.pro (из-за санкций выступает под нейтральным тегом Outsiders) и Heroic из Дании.

Однако перед стартом гранд-финала организаторы проведут ещё одну встречу. Зрителей на стадионе и в Сети ждёт шоу-матч между звёздами CS:GO из Бразилии (coldzera, FalleN и другие) и Швеции (GeT_RiGhT, f0rest и другие).

Расписание матчей IEM Rio Major 2022 на 13 ноября: