Расписание финального дня плей-офф чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO
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В воскресенье, 13 ноября, завершится главный чемпионат по киберспортивному шутеру Counter-Strike: Global Offensive — Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии.
Последний игровой день мэйджора включает лишь один матч соревновательной программы: в борьбе за титул на многотысячной Олимпийской арене Рио встретятся игроки российской Virtus.pro (из-за санкций выступает под нейтральным тегом Outsiders) и Heroic из Дании.
Однако перед стартом гранд-финала организаторы проведут ещё одну встречу. Зрителей на стадионе и в Сети ждёт шоу-матч между звёздами CS:GO из Бразилии (coldzera, FalleN и другие) и Швеции (GeT_RiGhT, f0rest и другие).
Расписание матчей IEM Rio Major 2022 на 13 ноября:
- 19:00. Шоу-матч. Сборная Швеции — Сборная Бразилии;
- 21:00. Финал. Virtus.pro / Outsiders (Россия) — Heroic (Дания).
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