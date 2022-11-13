Fame из Virtus.pro — перед финалом мэйджора по CS:GO: мы будем биться насмерть

Российский киберспортсмен Пётр Fame Болышев из команды Virtus.pro (Outsiders) по шутеру Counter-Strike поделился впечатлениями от выхода в финал турнира IEM Rio Major 2022 в интервью Pley.

19-летний рифлер отметил, что не испытывает особых эмоций перед главным матчем чемпионата мира по CS:GO и готов к решающей серии мэйджора.

Мы не слишком много думаем о выходе в финал, просто готовимся к следующему матчу. Наш тренер Дастан очень долго готовил нас к этому моменту — думаю, у него получилось.



Мы с Дастаном делаем всё, чтобы улучшить игру. Это только начало. Неважно, кто наш оппонент, мы будем биться насмерть. Надеюсь, мы выиграем.

Сегодня российская Virtus.pro (Outsiders) сыграет за звание чемпионов мира против Heroic из Дании. Финальная серия Intel Extreme Masters Rio Major 2022 до двух побед стартует в 21:00 по московскому времени.