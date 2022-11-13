Русские идут к победе. Финал турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO | LIVE

Смотрим чемпионат мира по CS:GO и болеем за наших.

Сегодня в Бразилии пройдёт финальный день мэйджор-турнира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO. За призовой фонд в $ 500 тыс. и звание новых чемпионов мира сразятся две команды: отечественная Virtus.pro (Outsiders) и датская Heroic. Матч стартует уже в 21:00 мск — обязательно следите за нашей текстовой трансляцией.

Перед стартом гранд-финала зрителей ждёт ещё одна встреча: шоу-матч между звёздами CS:GO из Бразилии (coldzera, FalleN и другие) и Швеции (GeT_RiGhT, f0rest и другие). Он начнётся в 19:00 мск.