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Финал IEM Rio Major 2022 по CS:GO — самое главное, эфир

Русские идут к победе. Финал турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO | LIVE
Иван Мику
Финал турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO, LIVE
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Смотрим чемпионат мира по CS:GO и болеем за наших.

Сегодня в Бразилии пройдёт финальный день мэйджор-турнира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO. За призовой фонд в $ 500 тыс. и звание новых чемпионов мира сразятся две команды: отечественная Virtus.pro (Outsiders) и датская Heroic. Матч стартует уже в 21:00 мск — обязательно следите за нашей текстовой трансляцией.

Перед стартом гранд-финала зрителей ждёт ещё одна встреча: шоу-матч между звёздами CS:GO из Бразилии (coldzera, FalleN и другие) и Швеции (GeT_RiGhT, f0rest и другие). Он начнётся в 19:00 мск.

CS:GO Intel Extreme Masters Rio Major 2022. The Champions Stage - Гранд-финал
13 ноября 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Outsiders
Не начался
Heroic
Трофей чемпионата мира Rio Major 2022 по CS:GO Где смотреть финал IEM Rio Major по CS:GO
Live Иван Мику

Рифлер Virtus.pro Петр Fame Болышев рассказал о настрое перед финальным матчем турнира в Бразилии.

Мы не слишком много думаем о выходе в финал, просто готовимся к следующему матчу. Наш тренер Дастан очень долго готовил нас к этому моменту — думаю, у него получилось.

Мы с Дастаном делаем всё, чтобы улучшить игру. Это только начало. Неважно, кто наш оппонент, мы будем сражаться насмерть. Надеюсь, мы выиграем.
16:57 Иван Мику

Трофей чемпионата мира Rio Major 2022 по CS:GO

А вот и кубок чемпионов, за который сегодня поведут сражение две лучшие команды этого мэйджора. Как вам?

Фото: HLTV

16:51 Иван Мику

В преддверии финального дня организаторы Rio Major 2022 рассказали, что вчера уровень шума на Олимпийской арене Рио превысил отметку в 114 децибел — это почти так же громко, как полицейская сирена.

Для сравнения, на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Барсой» (2011) фанаты выдали совсем чуть-чуть больше — 117 дБ. А это один из самых «громких» матчей в истории спорта!

Фото: ESL

16:16 Иван Мику

Свой прогноз на финал чемпионата мира между Virtus.pro (Outsiders) и Heroic дал известный аналитик Алексей OverDrive Бирюков — по его мнению, шансы команд почти равны.

В финале будет битва двух капитанов-снайперов. Оба в полном порядке. Условия будут стерильными, у болельщиков на стадионе не будет ярко выраженного любимчика. Это говорит о том, что мы увидим чистый CS:GO. Матч может пойти по любому сценарию, поэтому фаворита выбрать трудно.
16:08 Иван Мику

Где смотреть финал IEM Rio Major по CS:GO

Прямую трансляцию главного чемпионата по Counter-Strike можно бесплатно посмотреть на Twitch или в плеере ниже. Эфир начнётся около 18:30 по мск — пока на канале ESL показывают повторы вчерашних полуфиналов.

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