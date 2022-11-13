Русские идут к победе. Финал турнира IEM Rio Major 2022 по CS:GO | LIVE

Сегодня в Бразилии пройдёт финальный день мэйджор-турнира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 по CS:GO. За призовой фонд в $ 500 тыс. и звание новых чемпионов мира сразятся две команды: отечественная Virtus.pro (Outsiders) и датская Heroic. Матч стартует уже в 21:00 мск — обязательно следите за нашей текстовой трансляцией.
Перед стартом гранд-финала зрителей ждёт ещё одна встреча: шоу-матч между звёздами CS:GO из Бразилии (coldzera, FalleN и другие) и Швеции (GeT_RiGhT, f0rest и другие). Он начнётся в 19:00 мск.
Рифлер Virtus.pro Петр Fame Болышев рассказал о настрое перед финальным матчем турнира в Бразилии.
Мы не слишком много думаем о выходе в финал, просто готовимся к следующему матчу. Наш тренер Дастан очень долго готовил нас к этому моменту — думаю, у него получилось.
Мы с Дастаном делаем всё, чтобы улучшить игру. Это только начало. Неважно, кто наш оппонент, мы будем сражаться насмерть. Надеюсь, мы выиграем.
Трофей чемпионата мира Rio Major 2022 по CS:GO
А вот и кубок чемпионов, за который сегодня поведут сражение две лучшие команды этого мэйджора. Как вам?
Фото: HLTV
В преддверии финального дня организаторы Rio Major 2022 рассказали, что вчера уровень шума на Олимпийской арене Рио превысил отметку в 114 децибел — это почти так же громко, как полицейская сирена.
Для сравнения, на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Барсой» (2011) фанаты выдали совсем чуть-чуть больше — 117 дБ. А это один из самых «громких» матчей в истории спорта!
Фото: ESL
Свой прогноз на финал чемпионата мира между Virtus.pro (Outsiders) и Heroic дал известный аналитик Алексей OverDrive Бирюков — по его мнению, шансы команд почти равны.
В финале будет битва двух капитанов-снайперов. Оба в полном порядке. Условия будут стерильными, у болельщиков на стадионе не будет ярко выраженного любимчика. Это говорит о том, что мы увидим чистый CS:GO. Матч может пойти по любому сценарию, поэтому фаворита выбрать трудно.
Где смотреть финал IEM Rio Major по CS:GO
Прямую трансляцию главного чемпионата по Counter-Strike можно бесплатно посмотреть на Twitch или в плеере ниже. Эфир начнётся около 18:30 по мск — пока на канале ESL показывают повторы вчерашних полуфиналов.
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