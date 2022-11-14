Huawei резко увеличила поставки смартфонов в Россию — впервые с 2019 года

Huawei серьёзно увеличила поставки смартфонов в РФ за девять месяцев. За этот период в Россию ввезли более 500 тысяч смартфонов, бóльшая часть пришлась на последние три месяца. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт GS Group.
Доля Huawei в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%, хотя в 2021-м составляла только 1%. Как отмечают в издании, китайская компания увеличила поставки смартфонов в Россию впервые с 2019 года. Эксперты заявляют, что смартфоны ввозят в РФ через параллельный импорт, при этом Honor и Huawei продолжают маркетинговую активность в стране, включая обучение сотрудников и заказ рекламы у блогеров.
Всего за девять месяцев 2022-го в Россию ввезли 19 млн смартфонов на 364 млрд рублей — это на 23% меньше в штуках, если сравнивать с аналогичным периодом за 2021-й. Первое место по поставкам в РФ сейчас занимает Xiaomi с долей 35%. На втором месте остаётся Samsung — 15%. Замыкает тройку Realme — 14,6%.
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