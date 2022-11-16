Звезда «Ведьмака» хочет записать для ремейка первой игры новую озвучку

Даг Кокл, наиболее известный игрокам по роли Геральта из трилогии «Ведьмака», в подкасте One-to-One от Eurogamer рассказал, что все реплики из первой игры в ремейке обязательно нужно перезаписать.
Тогда была совсем другая среда. Это был 2005 год, индустрия работала совершенно иначе. У «Ведьмака 1» не было постановщика, за всю режиссуру озвучки отвечали разработчики.
По словам Кокла, тогда в работе над озвучкой принимали участие четыре сотрудника CD Projekt RED — и они прекрасно показали себя, «с учётом того, что до этого они никогда не работали с актёрами озвучки».
Однако во времена работы над «Ведьмаком 2: Убийцы королей» студия приняла решение отдать эту часть работы профессионалам — и именно поэтому в своё время сменился почти весь актёрский состав. От роли тогда чуть не отстранили и Кокла, однако он случайно узнал о собеседовании на сиквел и сумел сохранить роль за собой.
В целом Кокл считает, что при работе над ремейком на самых современных технологиях лучше не задействовать ничего из старого — поэтому и стоит переозвучить всю игру, особенно учитывая, что и сценарий наверняка сильно изменится.
Ремейк «Ведьмака» не имеет даты выхода.
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