Эксперты назвали три причины плавления кабеля RTX 4090

После старта продаж RTX 4090 многие владельцы видеокарты стали жаловаться на то, что у них сгорают кабели питания, от чего повреждается само устройство. Некоторым карточкам уже пообещали заменить кабели питания, чтобы подобного не происходило, а техноблогеры с канала Gamers Nexus провели своё расследование и выяснили причины плавления кабелей.
По словам блогеров, есть три основные причины, по которым кабели питания RTX 4090 могут плавиться. Первая заключается в том, что сам кабель вставлен не до конца. Вторая — в коннекторе находятся лишние предметы, к примеру, мусор. Третья причина — слишком сильное натяжение кабеля.
Эксперты отметили, что если исключить все три элемента, то риск плавления кабеля сведётся к минимуму. Также, по словам блогеров, лучше внимательно следить за кабелями питания, особенно при очистке ПК от пыли или перемещении в другое место.
RTX 4090 раскупают в России за считанные часы. В DNS продажи устройства должны возобновиться в течение следующей недели.
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