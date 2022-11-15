Новая экранизация «На Западном фронте без перемен» и впечатляет, и вызывает противоречия

«В бой, за бога, кайзера и отечество!» — воодушевляет директор немецких старшеклассников перед их отправкой на Первую мировую войну и заверяет, что на фронте их ждут победа и слава, а уже через неделю они войдут в Париж.
Прибыв в траншеи, школьники видят, что их там ждут грязь, взводы удушенных газом солдат и смерть. И до французской столицы они не доходят — только до вражеского окопа, из которого вскоре предстоит отступить.
Тем временем немецкий чиновник Эрцбергер приезжает в Компьенский лес, чтобы договориться с командованием союзных войск о перемирии. Вместо этого ему и остальной делегации Германии предлагают капитуляцию. Дипломаты и военачальники думают. Недавние старшеклассники в окопах собираются умирать.
Спорное новое
«На Западном фронте без перемен» впервые экранизировали через год после выхода книги Ремарка — в 1930-м. Тот отличный фильм снял американский режиссёр Льюис Майлстоун, за что он получил два «Оскара».
Спустя почти сто лет выходит новая адаптация, которой на этот раз занимались сами немцы, и её тоже выдвинули на премию Американской киноакадемии. Фильм при этом значительно отличается и от предыдущей экранизации, и от самого романа — строго говоря, это, скорее, изложение, кино по мотивам.
Скажем, из персонажей хоть сколько-нибудь объёмными остались только протагонист Пауль Боймер и его старший товарищ Кат. Каких-то героев (например, злонравного унтер-офицера Химмельштоса) убрали вовсе, судьбы других — Альберта Кроппа, Тьядена, Мюллера — начертили совсем уж пунктирно.
«На Западном фронте без перемен»
Фото: Netflix
Что, конечно, входит в правила батального полотна, которое пишет в фильме режиссёр Эдвард Бергер. Но в то же время не дает до конца сложиться другой картине, эмоциональной: трудно сочувствовать людям, которых фактически низвели до символов — очков, обрывка афиши, платка, взятого у местной девушки.
Сценаристы также вырезали почти всю мирную часть «На Западном фронте без перемен». Вместо неё добавили сюжетную линию, которой не было в книге — переговоры Эрцбергера (его сыграл Даниэль Брюль, единственный широко известный актёр в фильме) с делегацией союзных сил во главе с маршалом Фошем.
Местами это сделано грубовато — прихотливые в еде французские офицеры явно противопоставляются немецким солдатам, пьющим грязную воду из пулемётных кожухов — но в целом эти эпизоды позволяют задать важные вопросы, касающиеся боевых действий.
Как следует заключать перемирие?
Справедливо рассуждать, что агрессор должен понести тяжкое наказание; но в конфликте участвуют несколько сторон, а значит, чтобы его действительно завершить, есть смысл так или иначе учитывать интересы и победивших, и побеждённых.
«На Западном фронте без перемен»
Фото: Netflix
Противоречия
Что же касается военной части «На Западном фронте без перемен», то она, как бывает со многими (практически со всеми) фильмами о войне, поразительно шизофренична. С одной стороны — мощное антимилитаристское послание.
Из двух с половиной часов, что длится кино, большую часть времени показывают бессмысленную, тупую, непрекращающуюся бойню, в которой нет ничего героического, яркого, даже в буквальном смысле — цветовая гамма тут выхолощена до безразличия, полной серости.
С другой — война в фильме всё равно эстетизирована, она подавляет собой всё остальное. Режиссёр долго смотрит на движение «Сен-Шамонов», атаку французских огнемётчиков, которые сжигают отступающих солдат кайзера, и ужасается — но и явно этим любуется. И в каком-то смысле, конечно, авторы этой адаптации потерпели поражение.
«На Западном фронте без перемен»
Фото: Netflix
Недостатков и противоречий в «На Западном фронте без перемен», стало быть, достаточно, однако их можно простить, если выработать правильное отношение к фильму: воспринимать его не как исчерпывающее высказывание против войны, а как иллюстрированный урок истории. Который, увы, вновь стал актуальным.
Где смотреть?
За новую экранизацию отвечает Netflix, который официально прекратил деятельность в России.
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