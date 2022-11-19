Стала известна дата выхода финала Assassin’s Creed Valhalla
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Финальное обновление для Assassin’s Creed Valhalla выйдет 6 декабря, в этот же день игра получит «Финальную главу». Это будет эпилог, который свяжет все сюжетные линии масштабной истории Эйвора.
Условия для получения доступа к завершающей главе Assassin’s Creed Valhalla:
- завершить сюжет на всех территориях Англии;
- завершить мифические сюжетные арки Асгарда и Йотунхейма;
- улучшить поселение до 5-го уровня и построить дома Йомсвикинга;
- ликвидировать все цели Ордена Древних и узнать личность лидера.
Многие фанаты «Вальгаллы» просили Ubisoft добавить в игру «Новую игру +», но разработчики решили оставить приключение без этой функции. По словам авторов, повторное прохождение не будет таким уникальным и глубоким, как первое. Ubisoft также пообещала с новым обновлением добавить в Assassin’s Creed Valhalla возможность не снимать капюшон даже тогда, когда Эйвор без своего плаща.
Assassin's Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года на стационарных консолях и ПК.
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