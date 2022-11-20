Rockstar всерьёз взялась за монетизацию GTA Online. RP-серверам может прийти конец

Rockstar Games пошла навстречу создателям сторонних RP-серверов GTA Online и Red Dead Online. Компания опубликовала правила создания таких серверов и попросила их авторов соблюдать несколько правил, чтобы «дружественно процветать много лет». Они касаются коммерческой деятельности и авторских прав.

Rockstar Games всегда верила в разумное творчество фанатов и хочет, чтобы они открыто проявляли свою страсть к нашим играм.



Сторонние серверы для ролевых игр — это логичное продолжение богатого опыта сообщества Grand Theft Auto. Мы надеемся, что они продолжат безопасно и дружественно процветать в течение многих лет.

Список запретов на RP-серверах в GTA Online и Red Dead Online

Запрет на интеграцию криптовалют и NFT.

Запрет на продажу виртуальной валюты и эквивалента лутбоксов.

Запрет на использование реальных брендов и на коммерческую деятельность, связанную с корпоративным спонсорством.

Запрет на создание новых игр, локаций, сюжетов и миссий.

Запрет на импорт музыки или персонажей из других игр — это касается и тайтлов Rockstar Games.

Несмотря на список запретов, издатель оставляет за собой право закрыть любой RP-сервер без объяснения причин.