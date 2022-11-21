Rockstar уже заблокировала первый крупный RP-сервер GTA Online из-за NFT и лутбоксов

Вчера Rockstar Games объявила о решении поддержать создателей RP-серверов GTA Online, опубликовав список правил, которые следует соблюдать во избежание проблем с авторскими правами и блокировками.
Уже на следующий день, то есть сегодня, компания Take-Two, владеющая Rockstar, объявила, что на время заблокировала крупный RP-сервер FiveM, на котором рэпер Лил Дюрк раздавал NFT и лутбоксы для геймеров. Таким образом он нарушил сразу два правила, которые опубликовала Rockstar.
Письмо команды сервера FiveM
Фото: Twitter
Сообщается, что сервер будет отключён, пока его владельцы не достигнут соглашения с Rockstar и Take-Two. Когда именно это произойдёт, неизвестно.
Примечательно, что издатель оставляет за собой право закрыть любой RP-сервер без объяснения причин.
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