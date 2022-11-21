Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Rockstar уже заблокировала первый крупный RP-сервер GTA Online из-за NFT и лутбоксов

Rockstar уже заблокировала первый крупный RP-сервер GTA Online из-за NFT и лутбоксов
Комментарии

Вчера Rockstar Games объявила о решении поддержать создателей RP-серверов GTA Online, опубликовав список правил, которые следует соблюдать во избежание проблем с авторскими правами и блокировками.

Уже на следующий день, то есть сегодня, компания Take-Two, владеющая Rockstar, объявила, что на время заблокировала крупный RP-сервер FiveM, на котором рэпер Лил Дюрк раздавал NFT и лутбоксы для геймеров. Таким образом он нарушил сразу два правила, которые опубликовала Rockstar.

Письмо команды сервера FiveM

Письмо команды сервера FiveM

Фото: Twitter

Сообщается, что сервер будет отключён, пока его владельцы не достигнут соглашения с Rockstar и Take-Two. Когда именно это произойдёт, неизвестно.

Примечательно, что издатель оставляет за собой право закрыть любой RP-сервер без объяснения причин.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022